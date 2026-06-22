Incendio a Olbia, paura per le abitazioni: cosa è successo

Incendio alla periferia di Olbia.

Momenti di tensione nel pomeriggio di oggi, lunedì 22 giugno, in via dei Pini, a causa di un incendio. Intorno alle 16:30 è scoppiato un incendio che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

A causa del rogo, la circolazione nella zona è stata temporaneamente bloccata. La chiusura della strada si è resa necessaria non solo per agevolare le operazioni di spegnimento, ma soprattutto per un potenziale fattore di rischio. Le fiamme hanno infatti minacciato una condotta del gas situata sul lato del marciapiede.

Cosa è successo.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Olbia. Stando alle prime informazioni si tratta di un incendio di sterpaglie divampato in via dei Pini, traversa di via Veronese. Le fiamme, a causa delle condizioni climatiche e della vicinanza alla vegetazione secca, si sono rapidamente propagate, arrivando a minacciare alcune abitazioni situate nelle immediate vicinanze.

La prontezza dell’intervento ha permesso di circoscrivere il rogo e di evitare che il fuoco potesse arrecare danni alle strutture o mettere a rischio l’incolumità dei residenti. Sul posto, oltre al personale dei Vigili del Fuoco (intervenuti con due squadre), presenti il Corpo Forestale e i volontari della Protezione Civile. Le operazioni di spegnimento si sono concluse con successo dopo circa un’ora.

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