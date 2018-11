I moduli per la segnalazione danni.

Il Comune di Calangianus comunica a tutti i privati e le attività produttive danneggiate che è possibile segnalare l’entità del danno subito a seguito del maltempo che ha colpito la zona le scorse settimane. Sul sito del Comune sono presenti i moduli da compilare. Gli stessi devono esser consegnate entro il 21 novembre 2018 presso l’ufficio protocollo di Calangianus. Questo procedimento non costituisce un risarcimento ma è una segnalazione certificata per quantificare il danno subito. La richiesta costituisce, oltre che un diritto dei cittadini che ne siano state vittime, anche un prezioso strumento per fornire agli enti preposti un quadro preciso della ricaduta sul territorio.

