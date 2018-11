Al via la pesca dei ricci. Ecco le nuove regole per la raccolta

Le nuove regole per la raccolta dei ricci.

La stagione di pesca dei ricci di mare non è iniziata il 1 novembre, come tutti si aspettavano. Oggi l’assessore regionale dell’Agricoltura, Pierluigi Caria, ha stabilito nell’incontro con i subacquei professionisti che il prelievo dei ricci inizierà da giovedì 15 novembre per concludersi il 15 aprile 2019. I pescatori professionisti che operano dalle imbarcazioni potranno prelevare quattro ceste per un totale di 2mila esemplari, mentre il pescato scenderà a due ceste e mille esemplari per chi pesca immergendosi dalla riva.

Si potrà pescare dalle 7 alle 13 esclusa la domenica, salvo in quello del nord Sardegna (Alghero-Porto Torres) dove il fermo sarà messo in atto il lunedì. I pescatori dovranno comunicare giornalmente l’area di prelievo, l’orario di inizio e di fine delle operazioni di raccolta all’Autorità marittima competente. Nei prossimi giorni l’esponente della Giunta firmerà il decreto attuativo del nuovo calendario con annesse direttive che riguardano i 189 operatori subacquei in tutta la Sardegna.

