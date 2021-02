Domani la somministrazione a Calangianus.

Dopo la prima giornata prosegue la somministrazione delle prime dosi di vaccino anti-Covid agli anziani ospiti delle case di riposo e delle Rsa della Gallura.

Partita da Olbia e Telti, domani sarà la volta di Calangianus. Il sindaco Fabio Albieri infatti è stato informato dall’Ats l’imminente somministrazione della prima dose per gli anziani e per il personale della Casa di Riposo San Vincenzo e della struttura Alba Chiara. Il piano prevede, nei prossimi giorni la somministrazione a circa 500 ospiti, tra case di riposo ed rsa in Gallura.

