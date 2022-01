I lavori nella strada a Calangianus.

Lavori in corso sulla rotonda di Calangianus per rifare l’asfalto. Dopo le richieste del Comune alla Provincia per mettere in sicurezza il tratto di strada, questa mattina sono arrivati gli operai per cominciare gli interventi di bitumazione.

“Ringrazio il sub commissario Pietro Carzedda per la sensibilità e l’interessamento”, ha detto il sindaco del paese, Fabio Albieri. Il primo cittadino ha comunicato, inoltre, i prossimi lavori che verranno effettuati nella stessa arteria. “Le prossime settimane procederemo a bitumare tutta via Luras e a realizzare i marciapiedi”, ha aggiunto.