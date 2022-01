L’inflazione e l’aumento dei prezzi a Olbia.

Aumentano i prezzi per le famiglie di Olbia. Secondo gli ultimi dati forniti dall’Istat, le famiglie hanno subito un rincaro della spesa del 3,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e i prezzi continueranno ad aumentare anche a gennaio.

Responsabile dell’inflazione, che nel 2021, dopo la flessione del 2020, ha determinato la crescita dei prezzi, è la diminuzione del potere d’acquisto della moneta. Su base nazionale, la crescita dei prezzi complessiva è stata del 3,9% su base annua (e di +3,7% a novembre), collocando la città gallurese nella media nazionale.

A crescere è anche il prezzo della spesa per le famiglie di Olbia, relativo ai beni alimentari, per la cura della casa e della persona. Nel carrello degli olbiesi l’incremento è stato del 3,3% e un aumento dello 0,9% rispetto al mese scorso. Si tratta di prodotti che le famiglie vanno a comprare quotidianamente al supermercato, quelli immancabili in ogni casa.

Significativo è l’aumento dell’inflazione sui trasporti, dove a Olbia la crescita è stata dell’11,3%, contro il 4,9% della media nazionale e del 12,1% per la spesa in Abitazione, acqua, elettricità e combustibili, dove nella media nazionale, rispetto allo scorso anno, si è riscontrato una crescita dei prezzi del 7,0%. In particolare i prezzi dei Beni energetici regolamentati crescono in misura molto ampia, passando al 26,5% nel dicembre del 2021.