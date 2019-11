L’approvazione del documento privacy.

Il Consiglio comunale di Calangianus approverà questa sera il regolamento sulla privacy relativo all’impianto di videosorveglianza.

“L’impresa appaltatrice ha già collaudato il sistema, operativo fin dal mese di settembre – afferma il sindaco Fabio Albieri – questa sera approveremo il regolamento sulla privacy ai sensi di legge. Per concludere il normale iter burocratico necessario a questo tipo di installazioni.”

Telecamere ad alta definizione controllano gli accessi al paese. Il sistema è in grado anche di fotografare le targhe, creando un elenco a cui l’Autorità può risalire in caso di necessità.

Un’opera decisa per aumentare la sicurezza del paese. “Questa sera in consiglio decideremo anche gli indirizzi generali dell’amministrazione per il prossimo anno – conclude Albieri – in vista dell’approvazione del bilancio 2020”.

