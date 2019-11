La richiesta di Fratelli d’Italia per Airitaly.

“Siamo stati facili profeti. Appena una settimana fa e, come temuto, ecco il comunicato stampa di Airitaly. Da 4 febbraio al 13 marzo prossimo la compagnia si sfila dalla continuità territoriale. Riprenderà i voli dal 14 marzo per chiudere definitivamente il 16 aprile 2020 con la scadenza dell’obbligo che essa stessa si era assunta”.

A dirlo è il Circolo Fratelli d’Italia di Olbia, in riferimento alla decisione di Air Italy di sospendere i voli dall’aeroporto di Olbia, durante i lavori della pista. “Nessuna prenotazione possibile, nessuna navetta da e per l’aeroporto di Alghero. E se poi i posti su Alitalia non saranno sufficienti? Arrangiatevi”, ironizzano gli esponenti del partito.

Da qui l’appello alla Regione: “Chiediamo che il governatore Solinas e l’assessore ai Trasporti Todde intraprendano immediatamente ogni azione in loro potere per scongiurare il pericolo di una quarantena aerea della Gallura e nel contempo accelerino la pubblicazione del bando per la nuova continuità territoriale”.

