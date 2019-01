Annulati gli incontri del ministro a Olbia e Calangianus.

Era atteso per domani all’auditorium comunale di Calangianus alle ore 11. E poi, il pomeriggio, dalle 16, al Geovillage a Olbia. Invece, il ministro per le Politiche agricole Gian Marco Centinaio non ci sarà. È finito anticipatamente il suo tour in Sardegna, chiamato #tralagente.

Dopo i primi incontri di ieri a Cagliari, il ministro ha dovuto riprendere l’aereo per “un problema improvviso” a Pavia. A darne notizia è lo stesso esponente della Lega che saluta, però, i sostenitori con un “torno presto”. Il ministro aveva programmato due giorni in Sardegna a supporto della campagna elettorale. Saltati anche gli incontri con il movimento dei pastori e con i pescatori di Cabras in programma per oggi.

(Visited 139 times, 139 visits today)