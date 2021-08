L’attore turco Can Yaman in Sardegna.

Can Yaman tutto solo in Costa Smeralda, in Sardegna, fa impazzire le migliaia di fans dell’attore turco. Una foto che lo ritrae solo in piscina, postata ieri sul suo profilo ufficiale Can Yaman Italia, con lo sfondo del caratteristico paesaggio sardo ed altre foto postate sui social dalle fortunate fans che hanno avuto il piacere di incontrarlo casualmente in giro per le spiagge ed i locali della Costa Smeralda, ne confermano la presenza nell’isola.

Ad alimentare le speranze per le corteggiatrici di uno degli uomini giudicati più belli al mondo, divenuto famoso grazie alla serie televisiva Day Dreamer – Le ali di un sogno, che dallo scorso anno viene trasmesso dalla Mediaset, il fatto che Can è solo soletto, senza Diletta Leotta, presentatrice televisiva di Dazn, che da mesi è la sua fidanzata.

Secondo quanto trapela da chi si occupa di gossip e quanto dichiarato dall’influencer Alessandro Rosica nelle sue stories, i due si sarebbero lasciati di recente, dopo che la Leotta ha accompagnato Yaman in Turchia, per conoscere la sua famiglia. Staremo a vedere se i due torneranno insieme anche in pubblico e soprattutto, se come annunciato mesi fa, convoleranno a nozze.

