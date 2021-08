Ferragni e Fedez hanno deciso di trascorrere le vacanze in Sardegna.

Chiara Ferragni, Fedez, il piccolo Leo e la piccola Vittoria, sono arrivati questo pomeriggio all’aeroporto di Olbia Costa Smeralda, partiti da Milano con un aereo privato, come testimoniato dalle loro stories su Instagram dove tra tutti e due, possono contare su oltre 20 milioni di followers che li seguono.

La coppia famosa in tutto il mondo, lei imprenditrice digitale ed influencer, testimonial di alcuni tra i maggiori brand al mondo e lui cantante, reduce dall’ultimo successo discografico con Orietta Berti e Achille Lauro, hanno deciso di replicare le vacanze dello scorso anno in Sardegna, dalla quale diedero l’annuncio di aspettare la piccola Vittoria.

I Ferragnez come vengono universalmente riconosciuti, non sono certo passati inosservati. Chiara per il viaggio ha deciso di indossare una tuta color verde acido della sua linea di abbigliamento, abbinata al trolley fucsia che non la lascia mai nei suoi continui viaggi per il mondo. Fedez si è fatto riconoscere per le unghie appena rifatte, con la linea di smalti che lui stesso sponsorizza da tempo. All’arrivo in aeroporto a Olbia, i Ferragnez sono stati accolti con affetto dai fans. Non è stata ancora svelata la loro destinazione, ma sicuramente sarà fatto a colpi di stories.

(Visited 1.445 times, 1.445 visits today)