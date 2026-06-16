Il celebre ristorante Langosteria apre a Porto Cervo

A Porto Cervo apre Langosteria.

Il panorama della ristorazione d’eccellenza in Sardegna si arricchisce di una novità straordinaria. La cucina elegante e contemporanea unita all’ospitalità inimitabile di Langosteria sbarcano in Costa Smeralda con un ristorante “pieds dans l’eau” al Porto Vecchio di Porto Cervo. Questa inaugurazione segna l’inizio della prima stagione di Langosteria a Porto Cervo, posizionando la Sardegna come nuova meta imperdibile per gli amanti del fine dining di mare.

La catena dei ristoranti di lusso.

Il celebre brand di Buonocore Hospitality Group aggiunge così un’altra destinazione iconica al suo portfolio internazionale di ristoranti. Vanta già tappe di grande prestigio come Milano, Paraggi, Parigi e St. Moritz, assieme all’imminente apertura di Londra. La location scelta è una delle più esclusive e ricche di storia di tutta la Costa Smeralda, il Porto Vecchio di Porto Cervo. Qua nel 1960 era stato aperto il ristorante Il Pescatore. Oggi Langosteria si presenta come l’unico locale pieds dans l’eau di Porto Cervo, caratterizzato da due spettacolari terrazze unite da una suggestiva passerella.

La struttura dispone di un totale di 160 coperti, tutti rigorosamente all’aperto per permettere agli ospiti di godere della vista spettacolare sul mare e del fascino naturale della Gallura. La prima terrazza ospita anche Langosteria Ally’s Bar, la seconda destinazione per il cocktail bar del Gruppo, che propone una drink list dall’identità essenziale e contemporanea, interamente centrata su sapori diretti e autentici. Per garantire il massimo del comfort e dell’esclusività, Langosteria è dotata di un pontile privato che permette l’accesso diretto al ristorante via mare, integrato da un tender dedicato a disposizione degli ospiti che ne hanno necessità.

La data.

La stagione si apre ufficialmente al pubblico sabato 20 giugno, anticipando di pochissimo un altro grande traguardo internazionale, l’apertura del ristorante a Londra prevista per il 1 luglio. Questo doppio debutto estivo rappresenta una tappa fondamentale per la crescita e l’evoluzione di Buonocore Hospitality Group.

”Il 2026 segna un momento di straordinaria evoluzione per noi», afferma Enrico Buonocore, CEO & Founder del Gruppo”. ”Inaugurare Langosteria qui e a pochissima distanza a Londra rappresenta una doppia sfida che racconta perfettamente la nostra identità: il consolidamento nelle destinazioni estive più esclusive del Mediterraneo e la proiezione internazionale nelle grandi capitali europee. Porto Cervo, con la sua bellezza senza tempo, è la location ideale per la nostra visione di ospitalità e cucina. Siamo orgogliosi di portare la nostra ricerca dell’eccellenza in Sardegna, immersi nel fascino di un territorio unico e pronti a offrire ai nostri ospiti un’esperienza indimenticabile”.

Langosteria e Smeralda Holding.

Il prestigioso progetto di Langosteria a Porto Cervo nasce in partnership con Smeralda Holding, segnando un’unione strategica per il turismo di lusso dell’isola. ”Con Langosteria arriva un brand iconico della ristorazione italiana che contribuirà a elevare ulteriormente l’esperienza gastronomica degli ospiti della Costa Smeralda”, commenta Mario Ferraro, CEO di Smeralda Holding. ”Si tratta di una collaborazione prestigiosa, avviata nel solco di una visione sistemica che, in sinergia con la strategia del nostro azionista, il fondo sovrano del Qatar, punta a fare della Costa Smeralda un benchmark globale, dando vita a una delle offerte turistiche più straordinarie ed esclusive al mondo”.

Il menu.

L’eccellenza del brand si riflette pienamente nell’offerta gastronomica. Il menù di Langosteria Porto Cervo include piatti signature e nuove proposte culinarie, che spaziano con maestria da preparazioni alla catalana o al vapore, alla brace o al forno, passando per crudi, frittura e pasta. In carta gli ospiti possono trovare le icone storiche di Langosteria come il King crab special edition 2007 o l’Astice bretone “Spicy blue”, affiancate da creazioni originali più strettamente legate al territorio sardo, come i culurgiones con scampi e bottarga di Cabras e l’orata di Golfo Aranci. Completano la raffinata esperienza gastronomica i dessert, tra cui figurano splendidi omaggi alla Sardegna quali la eeada di Laura Prinzis o la crostata di fragole e mirto.

Per chi desidera vivere l’alta cucina anche in mezzo al mare, sarà disponibile il menu Langosteria on board, un comodo servizio pick-up studiato per godere dei piatti del ristorante direttamente a bordo della propria imbarcazione. Inoltre, per chi ricerca un’esperienza totalmente su misura e ad altissimo livello di personalizzazione, è a disposizione l’esclusivo servizio Langosteria Chef on board, con un team dedicato che si occupa della preparazione professionale del pranzo o della cena a bordo.

Gli chef.

La gestione della struttura è affidata a professionisti di grande spessore e comprovata esperienza. Alla guida di Langosteria Porto Cervo ci sono il General Manager Marco Pannacci e l’Executive Chef Antonio D’Ambrosio, supportati sul campo dal Resident Chef Marcello Muzzaqui e dal Restaurant Manager Eugenio Moschiano. I dessert d’autore sono curati dal Corporate Pastry Chef Daniele Bonzi, mentre la prestigiosa selezione di vini è firmata da Valentina Bertini, Corporate Wine Manager del Gruppo. Il ristorante sarà aperto tutti i giorni a cena, pronto a diventare il nuovo punto di riferimento per le serate estive in Costa Smeralda.

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