La Panda Italia ’90 premiata in Costa Smeralda.

La mitica Panda Italia ’90, l’auto dei Mondiali di calcio tra le più ricercate, arriva in Costa Smeralda per aggiudicarsi al Poltu Quatu Classic, il premio più prestigioso dedicato alle auto come migliore investimento, Hetica Klassic Fund Award. La sua comparsa ha attirato ancor più l’attenzione in vista della finale di questa sera con l’Inghilterra.

La vettura, che in Gallura è arrivata in versione Cabriolet, nonostante siano passati 30 anni continua ad essere tra le più amate e ricercate dai collezionisti. Un design che suscita buonumore, con i cerchi a pallone e la mascotte Ciao di quei Mondiali ricamato sui sedili.

Ancora oggi, non certamente i più giovani, ricordano l’immagine stilizzata del calciatore con la testa a forma di pallone e il corpo composto da elementi cubici colorati di verde, bianco e rosso che, se scomposti, formano la parola Italia.

