In Costa Smeralda il veliero Falcon.

E’ uno degli yacht più grandi e complessi al mondo. Un’imbarcazione che lascia senza fiato, capace di emozionare i piccoli e di far sognare i più grandi. Il veliero Maltese Falcon è arrivato nelle acque di Portisco, in Costa Smeralda. L’imbarcazione aveva lasciato nelle ultime ore lo Stretto di Messina per dirigersi verso la Gallura.

Lungo 88 metri, può ospitare 19 passeggeri ed è caratterizzata da uno scafo in acciaio nero e 3 alberi rotanti in carbonio. Le vele quadrangolari hanno una superficie pari a 2.400 metri quadrati.

