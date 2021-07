I festeggiamenti in Gallura per l’Italia.

Un’esplosione di gioia incontenibile. E non poteva essere diversamente con l’Italia che conquista il titolo di campione d’Europa per la seconda volta nella storia. Da Olbia a Santa Teresa da Tempio a San Teodoro i festeggiamenti sono continuati per tutta notte con clacson, petardi e cori. Le piazze della Gallura si sono riempite in fretta di bandiere ed esultanza dopo l’ultimo rigore. Le auto hanno iniziato a sfilare in caroselli e parate.

Una grande celebrazione collettiva, che ha unito grandi e bambini, che sembrava non interrompersi mai ieri, tra chi ricordava la vittoria degli Azzurri ai mondiali del 2006, chi cercava parallelismi con l’altro titolo conquistato nell’82 (ero anche lo stesso giorno) e chi non aveva ancora avuto la fortuna di gioire, come le nuove generazioni, per un risultato cosí importante della Nazionale. Fortunatamente non si sono registrati incidenti. L’unico intervento dei vigili del fuoco è stato fatto a Olbia nel giardino di una casa, dove dopo lo scoppio di alcuni petardi ha preso fuoco l’erba. Tutto si è risolto fortunatamente in poco tempo.

