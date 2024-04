C’è anche Salmo tra i destinatari del “Premio Costa Smeralda 2024” che sarà consegnato il 4 maggio. I primi vincitori li hanno rivelati a Milano il presidente e il vice del Consorzio Costa Smeralda, Renzo Persico e Mario Ferraro. Con loro anche il direttore artistico Stefano Salis. Al rapper olbiese Salmo va il Premio speciale sia per il suo “talento artistico” sia per “il suo contributo alla regione”.

Il Premio internazionale va alla scrittrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett, famosa per la sua serie poliziesca con protagonista l’ispettore Petra Delicado. Il Premio Cultura Mediterranea va all’esperta di conservazione marina Mariasole Bianco. Tra i finalisti ci sono Ginevra Lamberti, Eugenio Murrali ed Evelina Santangelo per la narrativa; Maurizio Ferraris, Vera Gheno e Vincenzo Trione per la saggistica.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui