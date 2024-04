Il campionato Sardinian enduro race termina a Olbia

Un’emozionante giornata di enduro e adrenalina a Olbia si annuncia così la quinta e ultima tappa del Campionato Sardinian Enduro Race. La corsa si terrà domenica 14 aprile. La città gallurese diventerà il cuore pulsante dell’enduro estremo, una delle discipline più spettacolari della mountain bike agonistica. Con piloti pronti a sfidarsi per il titolo di campione regionale assoluto 2024 e la vittoria del prestigioso circuito Sardinian Enduro Race.

Il campione enduro di Olbia Gianluca Cara

La tappa olbiese sarà caratterizzata dall’inedita prova speciale che si snoderà nel suggestivo centro storico di Olbia, offrendo agli spettatori uno spettacolo unico e mozzafiato. I piloti dovranno affrontare il percorso “alla cieca”, mettendo alla prova le loro abilità e il loro coraggio in un contesto urbano senza precedenti. La prova cittadina consentirà a tutti gli appassionati e curiosi di assistere alla sfida tra i talenti dell’enduro su percorsi diversificati e composti da salite e discese, curve e salti, tra la città e Monte Pino. Al termine delle quattro prove speciali verrà decretato il nuovo campione sardo di enduro, titolo detenuto dal fuoriclasse olbiese Gianluca Cara.

L’organizzazione

L’Olbia Racing Team, al timone dell’organizzazione della gara, ha curato ogni dettaglio per le prove speciali della tappa finale del campionato che porterà nelle vie della città gallurese gli ingredienti base dell’enduro: adrenalina e competizione, abilità tecnica e condivisione. “La decisione di portare nel salotto della città una gara di così alto valore agonistico – spiega Mirko Cuccu, componente del direttivo dell’Olbia Racing Team – risponde all’obiettivo di valorizzare il movimento Gravity e celebrare nel migliore dei modi la tappa finale della stagione agonistica 2023/2024. A Olbia – continua Cuccu – arriveranno atleti provenienti da ogni angolo dell’Isola e oltre”. L’evento è patrocinato dal Comune di Olbia.

Le prove speciali

L’appuntamento è per le 8:30 davanti al Comune di Olbia per la fase di avvio dell’evento che prevede il trasferimento a Monte Pino dove, alle 11, inizierà la prima prova speciale alla quale, sempre nel suggestivo scenario del monte olbiese, seguiranno altre due prove. Teatro della quarta e ultima prova speciale, prevista per le 13, sarà ancora una volta il centro storico cittadino: i biker si sfideranno lungo il tracciato che da Corso Umberto si snoderà lungo le vie principali di Olbia per chiudersi davanti al palazzo comunale.

