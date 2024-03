Parte la stagione 2024 della Costa Smeralda: il 28 marzo apre l’Hotel Cervo

di Carolina Bastiani

La stagione 2024 della Costa Smeralda parte col weekend di Pasqua: l’apertura dell’Hotel Cervo è fissata per il 28 marzo. Dopo sessant’anni è ancora tra gli hotel più esclusivi e apprezzati del territorio e la sua apertura genera sempre molta attesa e curiosità. Lunedì 25 marzo il Cervo sarà anche la sede dell’evento organizzato da Marriot Costa Smeralda. Un secondo open day dedicato all’offerta di lavoro per la manutenzione e il giardinaggio. Dopo il primo, tenutosi il primo marzo, il 25% degli aspiranti lavoratori aveva ricevuto una proposta di lavoro.

Durante questo primo evento gli aderenti hanno potuto assistere a presentazioni aziendali, dimostrazioni culinarie e cocktail show. Ma anche prendere parte a incontri conoscitivi durante i quali sono state mostrate le proposte professionali per la prossima stagione. Pure il secondo evento sarà corredato da colloqui e tour nei reparti insieme ai capi servizio. Alla giornata parteciperanno anche gli istituti professionali Ipsar di Arzachena e di Budoni. Per gli studenti si tratta dell’opportunità ineguagliabile di entrare in contatto con Marriot International. Si tratta di uno dei gruppi alberghieri più famosi e di successo al mondo che propone piani di formazione impostati su standard di sicurezza e di eccellenza.

Nel borgo smeraldino c’è attesa anche per la fine dei lavori avviati in autunno dal Consorzio Costa Smeralda e dal Comune di Arzachena, uniti in un progetto che prevedeva l’abbattimento delle barriere architettoniche per rispondere alla necessità di inclusione sociale e di fruibilità del luogo. L’intervento ha coinvolto tutti i percorsi pedonali a partire dalla Piazzetta Centrale fino al Porto Vecchio. La volontà era quella di rendere la passeggiata più confortevole, praticabile e sicura per tutti. Ma anche di migliorare il già bellissimo percorso sul golfo di Porto Cervo. A conclusione sono già stati portati i lavori relativi alla Piazzetta. Un’operazione che si aggiunge a tante altre, tutte volte a rendere più gradevole il soggiorno in una delle mete turistiche più conosciute, sognate e ammirate al mondo.

