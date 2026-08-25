Sicurezza stradale, “Questa sera guido io” arriva in Costa Smeralda

La campagna della Polizia Stradale in Costa Smeralda.

Il prossimo fine settimana la campagna di sicurezza stradale “Questa sera guido io” farà tappa lungo il litorale sardo, da Villasimius fino a Porto Rotondo, in Costa Smeralda. L’iniziativa, promossa dalla polizia di Stato insieme a Fondazione Ania, Silb Fipe, Sib Fipe e FederBalneari Italia, si inserisce nel programma nazionale che nei mesi di agosto e settembre porta il tema della guida sicura nei luoghi maggiormente frequentati durante l’estate. L’obiettivo è raggiungere soprattutto i giovani direttamente negli spazi della loro vita notturna e delle vacanze, dalle spiagge agli stabilimenti balneari fino ai locali da ballo. Il messaggio al centro della campagna è chiaro: divertimento e sicurezza non sono alternativi e possono convivere attraverso scelte responsabili, in particolare quando si deve tornare a casa dopo una serata.

Il guidatore designato.

Uno degli aspetti principali dell’iniziativa riguarda la figura del “guidatore designato“. Si tratta della persona che, all’interno di un gruppo di amici, decide volontariamente di non consumare bevande alcoliche per poter guidare al termine della serata e accompagnare a casa sé stessa e gli altri. Una scelta semplice che la campagna vuole trasformare in un comportamento abituale e in un esempio concreto di responsabilità condivisa. L’iniziativa prende le mosse dal Protocollo d’intesa sottoscritto il 31 luglio dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dalla Fondazione Ania, dal Silb Fipe, sindacato italiano dei locali da ballo, dal Sib Fipe, sindacato italiano balneari, e da FederBalneari Italia. L’accordo riunisce istituzioni, settore assicurativo e realtà imprenditoriali legate al turismo balneare e all’intrattenimento notturno con l’intento di rafforzare la prevenzione degli incidenti stradali.

In Sardegna il momento centrale dell’iniziativa è previsto per la sera di sabato 29 agosto. Il personale specializzato della Polizia Stradale sarà presente a Villasimius e a Porto Rotondo, dove sono programmati momenti di confronto e sensibilizzazione rivolti ai frequentatori delle strutture coinvolte. Nel corso della serata saranno distribuiti materiali informativi e verranno proiettati filmati dedicati alla sicurezza stradale. Non mancherà inoltre un aperitivo analcolico messo a disposizione dai gestori delle strutture ospitanti. L’intento è quello di proporre la scelta di non consumare alcol prima di mettersi alla guida non come una privazione, ma come un comportamento positivo e condivisibile all’interno del gruppo.

La distribuzione degli etilometri monouso.

Per favorire un controllo immediato prima di mettersi al volante saranno distribuiti gratuitamente anche etilometri monouso forniti dalla Fondazione Ania. Gli strumenti consentiranno ai partecipanti di effettuare una verifica semplice del proprio stato prima di decidere se guidare. Alla campagna di sensibilizzazione si affiancherà l’attività di controllo della Polizia Stradale. Come già avvenuto dall’inizio della stagione estiva, saranno rafforzati i servizi sulle principali strade che conducono alle località turistiche, con particolare attenzione al contrasto della guida in stato di ebbrezza e della guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti.

I controlli riguarderanno inoltre tutti quei comportamenti che possono aumentare il rischio sulla strada e mettere in pericolo non soltanto chi è al volante, ma anche passeggeri, pedoni e gli altri utenti della strada. La campagna punta però anche a premiare le condotte responsabili. Ai conducenti virtuosi potranno essere assegnati biglietti gratuiti per entrare nei locali aderenti all’iniziativa e voucher per consumazioni analcoliche, messi a disposizione dagli stabilimenti balneari e dai locali partecipanti. Tra le opportunità previste figurano anche 15 corsi gratuiti di guida sicura. Per partecipare sarà necessario registrarsi attraverso il sito della Fondazione Ania e aderire alla campagna “Questa sera guido io”. L’iniziativa mira così a unire informazione, prevenzione e incentivi concreti, coinvolgendo direttamente i frequentatori dei luoghi simbolo dell’estate.

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