Olbia Calcio, Monti sarà il campo per le gare interne

Riparte la stagione dell’Olbia Calcio.

La U.S. Olbia Calcio Asd compie un altro passo verso l’avvio della stagione sportiva 2026/2027. La società ha completato la procedura di affiliazione alla Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti e ha ottenuto la nuova matricola federale. L’adempimento permette ora al club di concentrarsi sulle procedure necessarie per l’iscrizione al campionato di Seconda Categoria, che dovrà essere perfezionata nel rispetto delle scadenze e delle disposizioni stabilite dagli organi federali.

Il campo sportivo di Monti ospiterà le gare interne.

La situazione è stata esaminata dal Consiglio Direttivo nella riunione del 24 agosto, durante la quale sono stati affrontati gli aspetti organizzativi, amministrativi e sportivi legati alla partenza della nuova annata calcistica. Per quanto riguarda le partite casalinghe, la società ha individuato provvisoriamente nello stadio comunale di Monti l’impianto destinato a ospitare le gare interne. Il relativo nulla osta è già stato acquisito. Il club ha espresso il proprio ringraziamento all’Amministrazione comunale di Monti per la disponibilità e l’attenzione riservate al progetto. Un ringraziamento è stato rivolto anche all’amministrazione comunale di Telti, che ha manifestato interesse nei confronti dell’iniziativa sportiva.

Intanto, sul fronte tecnico, la società sta lavorando alla composizione dello staff. Le trattative per individuare l’allenatore e i suoi collaboratori sono in una fase avanzata, mentre proseguono i contatti per completare l’organico della prima squadra in vista dell’esordio in Seconda Categoria. Il progetto societario punta alla costruzione di una realtà sportiva sostenibile e trasparente, con l’obiettivo di coinvolgere il territorio attraverso la partecipazione di tifosi, famiglie, giovani calciatori, attività economiche e istituzioni. La società ha inoltre aperto alla collaborazione di sponsor e sostenitori attraverso diverse forme di partecipazione, tra cui sponsorizzazioni, donazioni ed erogazioni liberali. Per informazioni è possibile contattare il club all’indirizzo [email protected].

Il nuovo direttivo.

A guidare la società è il presidente Francesco Sotgiu, affiancato dal vicepresidente Salvatore Campus. Gian Mario Giua ricopre l’incarico di segretario, Roberto Bellani quello di tesoriere. Completano il Consiglio Direttivo i consiglieri Laura Meloni, Romolo Calamusa e Arrigo Delaria.

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