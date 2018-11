Come trovare la droga nelle scuole: il racconto.

Negli istituti scolastici di Olbia le droghe sono sempre più diffuse, come quasi tutte le città della Gallura. Basta conoscere la persona giusta e problemi, se vuoi comprare una dose, non ce ne sono. Questo è quello che emerge dal racconto di una giovane ragazzina, che in modo naturale ci racconta come avviene spaccio nelle scuole. Il suo nome, inventato da noi, è Rebecca. Ha 16anni, frequenta una scuola di Olbia e viaggia tutti i giorni da un paese della Gallura.

“Quasi ogni mattina, vediamo movimenti strani davanti alla scuola. Tantissimi sono i pusher, attirati dalla richiesta di noi giovanissimi. L’abuso di sostanze non mi piace. Ho provato a fumare un paio di canne con le altre. Ma quasi tutti in classe fumano e piace anche”.

Hashish e marijuana costano pochissimo e sono facilmente reperibili. La droga i ragazzini non solo la possono acquistare nei luoghi che abitualmente frequentano ma soprattutto a venderla sono i loro stessi compagni. La droga ora si trova davanti alla scuola, poco prima del suono della campanella. Ci si compra una dose con la stessa facilità con la quale ci si compra la merenda. E’ un circolo vizioso nel quale sono intrappolati un gran numero di ragazzini, dove non esiste una distinzione di classe o estrazione sociale.

“Molti di loro sono annoiati, viziati, dipendenti dallo sballo di uno spinello. Ti avvicini o li contatti con nomi in codice tramite Whatsapp, l’erba o l’hashish ha sempre un nome diverso e chiedi la quantità. Il giorno dopo all’entrata, all’uscita o alla ricreazione, ti aspetta e compri quello che hai richiesto. Alla fine costa davvero poco, meno di una ricarica del cellulare.”

Un fenomeno in spaventosa crescita che si confonde nelle pieghe di una società spesso sorda che non si accorge del disagio dei suoi ragazzi. Eppure basterebbe fare un giro tra i luoghi frequentati dai giovanissimi e osservare cosa accade.

(Visited 3.496 times, 205 visits today)