Dal cinema all’aperitivo, quanto si spende per conquistare la futura anima gemella

Spesa in aumento rispetto allo scorso anno.

La spesa pro-capite degli italiani per il corteggiamento è di 137 euro al mese: lo rivela Anima Select, l’organizzazione che sta rivoluzionando il mondo degli incontri grazie all’esclusivo abbinamento emotivo ideato dallo psicologo Stefano Benemeglio.

È di circa 14,8 miliardi di euro la spesa complessiva degli italiani per il dating nel 2018, con un aumento del 56% rispetto al 2017. Il dato emerge da un’analisi realizzata da Anima Select, l’organizzazione che sta rivoluzionando il mondo degli incontri grazie all’esclusivo abbinamento emotivo basato sulle tecniche scientifiche ideate dallo psicologo Stefano Benemeglio, basandosi su dati Istat e sugli studi quantitativi del Pew Research Center, di IBISWorld e del CEBR. Secondo Anima Select, la spesa dedicata alla gestione degli incontri in Italia è pari al 61,8% di quella degli altri Paesi europei, che messi insieme totalizzano 24 miliardi di euro.

La spesa mensile procapite per gli incontri è di 137 euro. Chi è alla ricerca dell’anima gemella o comunque di fare nuovi incontri spende mediamente 1.644 euro annui, che moltiplicati per 9 milioni di dater sommano appunto 14,8 miliardi.

La spesa include 4,5 miliardi di euro per l’intrattenimento (dagli happyhour ai ristoranti, includendo cinema e teatro), 4,2 miliardi di euro per i viaggi (in crescita il fenomeno delle vacanze di gruppo per conoscere nuovi potenziali partner), 2,4 miliardi per l’abbigliamento (gli italiani amano essere trendy ad ogni nuovo incontro), 1,8 miliardi per l’estetica (includendo wellness, fitness, cosmetici, coiffeur e trattamenti estetici).

