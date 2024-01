Accusato del furto di gioielli viene picchiato a Tempio: in 4 a processo

Il processo a 4 persone di Tempio.

Quattro persone sono sotto processo a Tempio Pausania per il presunto coinvolgimento in una spedizione punitiva contro un uomo di 43 anni, accusato di furto di gioielli. I reati contestati comprendono sequestro di persona, violenza privata, minacce e lesioni.

Dopo il furto nella casa di un familiare, i quattro imputati avrebbero costretto il presunto ladro su un’auto, portandolo in una località isolata. La vittima sarebbe stata picchiata e minacciata, con l’accusa di aver rubato.

L’uomo accusato del furto è stato ricoverato in ospedale per traumi e lesioni, mentre gli imputati respingono tutte le accuse. La presunta vittima non ha presentato alcuna richiesta come parte civile.

