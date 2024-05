A Olbia e in Gallura aprono i primi hotel, parte la stagione estiva

I primi hotel in Gallura hanno riaperto il 1° maggio.

La stagione turistica in Gallura e a Olbia è ufficialmente partita, e gli hotel lungo la costa stanno aprendo le loro porte per accogliere i visitatori. I segnali per l’estate 2024 sono positivi, con le principali località come Porto Cervo e Porto Rotondo pronte ad accogliere un gran numero di vacanzieri, come ogni anno.

Si prevedono dunque numeri ancora più alti di quelli dello scorso anno, che hanno fatto registrare un record di gran lunga superiore al periodo pre-pandemico. A Porto Rotondo, la stagione è stata inaugurata il 1° maggio con la terza edizione della Fiera Nautica di Sardegna, un evento di cinque giorni ospitato alla Marina locale. Mentre le banchine si riempiono di attività per la fiera, anche gli alberghi stanno riaprendo dopo il periodo invernale.

Oggi apre il Sulià House Porto Rotondo, Curio Collection by Hilton, un boutique hotel che sorge tra il mare e il cielo di fronte al Golfo di Cugnana.

Lo spettacolare hotel offre una base ideale non solo per godere delle spiagge della costa nord-orientale della Sardegna, ma anche per esplorare l’autentica e incontaminata Gallura. Con 22 stanze che possono ospitare circa 40 ospiti quando completamente prenotate, il boutique hotel ha già assunto tutto il personale per la stagione, che quest’anno si protrarrà fino a metà ottobre.

