Tempio Pausania al voto, il ballottaggio tra Addis e Masu

Il ballottaggio tra Addis e Masu a Tempio Pausania.

Si avvia verso la conclusione il primo ballottaggio nella storia amministrativa di Tempio Pausania, con un’affluenza che continua a crescere nel corso delle operazioni elettorali. Alle 23 di domenica 21 giugno, secondo i dati disponibili, aveva votato il 44,08% degli aventi diritto, segnando un passaggio significativo nella scelta del nuovo sindaco.

A contendersi la guida della città sono Gianni Addis e Gianna Masu, protagonisti di una sfida inedita per il contesto locale. La particolarità della consultazione, mai sperimentata prima, avrebbe comportato alcune incertezze tra una parte dell’elettorato, meno abituata alle modalità del secondo turno, soprattutto per quanto riguarda la corretta espressione del voto.

Le operazioni proseguono anche nella giornata odierna, con i seggi aperti dalle 7 fino alle 15. Subito dopo la chiusura inizierà lo scrutinio, dal quale emergerà il nome del nuovo sindaco chiamato a guidare Tempio Pausania nei prossimi anni. La sfida si preannuncia al cardiopalma fino all’ultimo voto.

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