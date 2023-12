Lutto a Tempio per la scomparsa dell’ex sindaco Giovanni Manconi

Addio a Giovanni Manconi.

Tempio dice addio all’ex sindaco Giovanni Manconi. E’ scomparso l’ex primo cittadino, che amministrò la città dal 1990 al 1995. La notizia ha lasciato un grande vuoto nel comune gallurese e nella politica locale.

L’attuale sindaco Gianni Addis lo ha voluto ricordare nella pagina istituzionale della città di Tempio, esprimendo il cordoglio da parte di tutta l’amministrazione comunale. Il primo cittadino lo ricorda per l’impegno che ha dedicato per la città e per la sua vita politica.

“Lo ricordiamo con stima e affetto, non solo per i tanti compiti istituzionali che seppe sempre portare avanti con grande dedizione e sensibilità – dichiara Addis – ma anche per la sua capacità di intuire i bisogni e le difficoltà dei più deboli, di ascoltarli e prendersene cura. È stato un uomo di grande fede, praticata con umanità e discrezione. Con lui il nostro territorio perde una persona di grande valore.Ci lascia un’eredità preziosa: tanti di noi lo hanno conosciuto e apprezzato come maestro e guida e gli siamo grati per gli insegnamenti che ci ha lasciato e per gli alti valori che ci ha trasmesso con il suo esempio di affetto e rispetto per tutta la comunità. Certo di interpretare il sentimento dell’intera cittadinanza esprimo alle figlie Sandra e Annalisa e alla famiglia il nostro più sincero cordoglio in questo momento di dolore”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui