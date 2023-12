Babbo Natale arriva a Isticadeddu, tanti doni ai bimbi della scuola di Olbia

L’evento di Natale nella scuola di Isticaddeddu.

Babbo Natale è arrivato a Isticaddeddu a portare tanti regali. Oggi, martedì 19 dicembre, tra lo stupore, la meraviglia e la gioia dei bambini della scuola materna e della scuola primaria, ha fatto il suo ingresso al Terzo Circolo Olbia.

Giunto nel cortile, col suono della sua campana e il suo unico ed inimitabile “Oh, oh, oh…!”, ha preannunciato il suo arrivo. Per l’occasione è stata realizzata un’ambientazione adeguata e accogliente per il graditissimo ospite che ha potuto accomodarsi vicino ad un caldo camino, usufruendo di tutti i comfort: latte, biscotti per lui e carota per la renna Rudolph.

Il grande lavoro di squadra tra insegnanti e collaboratori scolastici ha fatto sì che ci fosse una rappresentanza di elfi, pronti ad accogliere, con musiche, canti e balli, Babbo Natale che ha provveduto alla distribuzione di dolci pensieri per tutti i bambini, ha riposto nel suo sacco tutte le letterine, depositarie di sogni e desideri, scritte per lui dagli alunni.

L’evento a sorpresa ha raggiunto il suo obiettivo: tener viva la magia del Natale! Quella magia che tocca tutti, indistintamente, grandi e piccini. L’iniziativa è stata documentata con foto e video a cui Babbo Natale, col suo grande cuore, si è prestato. Prossimi appuntamenti, giovedì 21 e venerdì 22 dicembre, per gli spettacoli natalizi che vedranno coinvolte tutte le classi e saranno lieta occasione per i saluti e gli auguri in vista delle feste.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui