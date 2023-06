L’addio a Berlusconi, l’ennesimo necrologio-vip degli “amici di Nuchis”

Il necrologio di Nuchis per Silvio Berlusconi.

“Gli amici di Nuchis” esprimono il loro profondo dolore e cordoglio per la morte dell’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi attraverso un necrologio. Nei muri di Tempio stanno apparendo manifesti funerari per dire addio al leader di Forza Italia, che è scomparso questa mattina all’età di 86 anni.

Nel necrologio si legge: “Gli amici di Nuchis, profondamente commossi e addolorati, si uniscono al dolore della famiglia Berlusconi per la scomparsa del caro e indimenticabile amico Silvio Berlusconi, presidente“.

Non è la prima volta che dalla frazione di Tempio si manifesta il proprio rispetto per personalità illustri che ci hanno lasciato. In passato, hanno reso omaggio alla regina Elisabetta e, ancor prima, a suo marito Filippo. La prima volta in cui hanno espresso il loro tributo è stato per Michael Jackson, ma lo hanno fatto anche per Maradona. I loro manifesti funerari salutano persone di grande importanza e significato.

Questa dimostrazione di affetto e riconoscimento da parte degli “amici di Nuchis” testimonia il profondo impatto e la rilevanza che Silvio Berlusconi ha avuto nelle loro vite. La città di Tempio si unisce a loro nel ricordo di questa figura di spicco della politica italiana.

