La battuta di Berlusconi a Olbia: “Settimo, non mangiare il Viagra” – VIDEO

La gaffe di Berlusconi con il sindaco di Olbia Settimo Nizzi.

Era il febbraio 2019 quando, in occasione della campagna elettorale a Olbia, l’ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, si rivolse a Settimo Nizzi raccontando una delle tante storie che contraddistinguevano il suo modo di parlare.

L’ilarità di Settimo Nizzi.

Una battuta che, contrariamente a quanti si scandalizzarono, provocò l’ilarità dell’attuale primo cittadino. Al centro della storiella un albero di Viagra trovato spoglio. E l’invito a non mangiare da quel frutto, ma di servirsi delle sue pillole.

La battuta di Berlusconi al sindaco di Olbia.

“Ho fatto un salto a casa mia a Porto Rotondo, dove ho avuto una sgradevole sorpresa. Coltivo 120 piante medicinali. C’era un riquadro completamente spoglio. Cosa era successo signor sindaco? Che in settimana ho aperto i cancelli a un gruppo di pensionati. Hanno trovato le cartine su ogni quadratino. Su una c’era scritto Viagra e se lo sono mangiato tutto. Te lo dico, Sindaco, se volessi venire anche tu non ti mangiare il mio Viagra, ti do le mie pillole”, affermò Silvio Berlusconi tra le risate in sala.

