Silvio Berlusconi era di casa a Olbia e in Sardegna

Se ne è andato a 86 anni Silvio Berlusconi, grande amante della Sardegna: uno dei più importanti volti politici della storia italiana. L’uomo che ha rivoluzionato la cultura e comunicazione del nostro Paese.

Il cavaliere era molto legato al Nordest della Sardegna. Cittadino onorario di Olbia, con la sua megavilla a Porto Rotondo, conosciuta come Villa Certosa. Berlusconi era una presenza fissa anche in Costa Smeralda. Lo testimoniano numerose fotografie che lo ritraevano dagli anni ’90 in compagnia di personaggi di spicco e politici, tra i quali i suoi amici Bettino Craxi e Vladimir Putin.

Berlusconi ha cambiato completamente non solo la scena politica italiana, ma ha anche rivoluzionato i mezzi di comunicazione e il modo di fare informazione e pubblicità nel nostro Paese. Prima del suo avvento con la Fininvest (poi Mediaset), la televisione e l’editoria erano nell’orbita dello Stato con i suoi contenuti condizionati dalla morale cattolica. L’ex premier entra in politica nella prima metà degli anni ’90, dopo lo scandalo di Tangentopoli. Grazie ai suoi media, la campagna elettorale riuscì a farsi amare dagli italiani fino alla sua ascesa e ai suoi governi in qualità di premier, eletto tre volte nel 1994, 2001 e 2005.

Una personalità non esente da qualche macchia. Gli scandali più grandi sono stati quelli di natura sessuale, con l’accusa di aver intrattenuto rapporti con una ragazza minorenne, Ruby Rubacuori. Alcune foto di festini organizzati con numerose ragazze arrivano proprio dalla sua residenza a Porto Rotondo. A realizzare gli scatti fu il fotografo sardo Antonello Zappadu. Alcune documentano una vacanza del maggio 2008 con l’allora primo ministro della Repubblica Ceca Mirek Topolánek. Durante la festa ci sono alcune ragazze in bikini o in topless. Le foto furono sequestrate dalla Procura di Roma per violazione della privacy.

