L’area tamponi all’aeroporto di Olbia.

L’area test Covid dell’aeroporto di Olbia si sposta di fronte agli arrivi. Questa decisione, avvenuta due giorni fa, ha creato non poche perplessità da parte di alcuni passeggeri che sono arrivati in città.

Qualcuno ha notato come in questo modo potrebbe essere semplice uscire dall’aerostazione senza effettuare il tampone o essere controllati se si è in possesso del certificato. Una situazione descritta come caotica, che ha generato molte preoccupazioni. Tuttavia, fare il tampone all’arrivo in aeroporto non è obbligatorio, a patto che ci si regolarizzi entro le 48 ore.

Intanto, la scadenza dell’ordinanza regionale del presidente Christian Solinas, che regola l’accesso nell’Isola presidente è prevista stasera. Ora si dovrà vedere se il governatore deciderà di prolungarla ancora per qualche settimana, prima dell’entrata in vigore della certificazione verde da parte del governo, che regola anche gli spostamenti tra regioni.

