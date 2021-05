La dimostrazione domani a Olbia.

Grande attesa in città per l’inaugurazione del nuovo Lungomare. Diverse le attività previste durante la giornata, dopo l’inaugurazione istituzionale che si terrà al mattino.

“Alle ore 17 e 30 faremo una prova dimostrativa dell’utilizzo del Jungle Tree, le “palestre verticali” posizionate sul nuovo Lungomare. – afferma l’assessora allo sport Monica Fois – L’ideatore del progetto farà una dimostrazione, spiegherà come funzionano e inviterà i presenti a provare gli attrezzi. Abbiamo inviato l’invito a tutte le associazioni sportive e alle palestre del territorio per coinvolgerle, essendo anche loro parte attiva in questo progetto. Auspichiamo davvero che la partecipazione sia massima poiché si tratta di un’occasione unica per provare personalmente queste fantastiche “palestre verticali” che offrono, tra l’altro, l’opportunità di allenarsi all’aperto, modalità che sta avendo sempre più successo da un anno a questa parte”.

Successivamente, durante la serata e fino alle 22 e 30 circa, il Jungle Tree sarà inoltre utilizzato da alcuni atleti ed acrobati che intratterranno i presenti con le loro evoluzioni.

(Visited 3 times, 37 visits today)