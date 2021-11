Affittare barche a vela, l’irresistibile richiamo del mare

Chi non sogna di vivere le vacanze in modo esclusivo e avventuroso? Per poterlo fare è consigliato il noleggio di una barca ma non una qualsiasi: la scelta ottimale è la barca a vela. Chi si occupa di affittare barche a vela ha segnalato quanto questo mezzo sia sempre più richiesto, tanto che le agenzie che si occupano di questa attività hanno aumentato il numero di imbarcazioni a disposizione in vista della prossima estate. In questo articolo ti sveliamo perché affittare una barca a vela ma anche qualche consiglio pratico per fare le vacanze in sicurezza.

Barca a vela sì, ma con lo skipper

Uno dei suggerimenti che arrivano dalle agenzie che si occupano di noleggio barche a vela è quello di scegliere un servizio con skipper. Sono numerosi i vantaggi di avere a bordo un esperto di navigazione ed è un servizio consigliato soprattutto per chi è alle prime armi. Godersi a pieno il viaggio in barca e la vacanza senza dover temere preoccupazioni e responsabilità; per questo motivo gli skipper salgono a bordo e si affiancano ai clienti. Ma non è tutto: non è detto che tu non possa navigare e condurre la barca, anzi. Gli skipper sono lì per assisterti: possono spiegarti qualcosa riguardo i venti, i nodi più difficili e anche le tecniche per condurre la barca a vela in modo sicuro e impeccabile. Fondamentale però è ricordare il ruolo dello skipper: non è tenuto a preparare pasti o a prendersi cura dell’ordine della barca, quello spetta a voi o tuttalpiù all’equipaggio che potete richiedere sempre in fase di affitto imbarcazione. Tra i diritti c’è anche ovviamente quello di riposarsi la sera in una cabina riservata per poter svegliarsi di buon mattino il giorno dopo e aiutarti di nuovo a vivere altre giornate spensierate.

3 cose da sapere prima di noleggiare una barca a vela

Per evitare problematiche legate al noleggio o all’affitto di barche a vela abbiamo stilato una lista di 3 aspetti da considerare prima di firmare il contratto e partire:

– Inventario. Se non hai mai noleggiato una barca prima devi sapere che prima di partire è importante fare un check di tutto ciò che c’è a bordo ma anche delle condizioni di alcune parti fondamentali, non solo per non pagare eventuali danni non provocati da te successivamente ma anche per essere certi di partire con tutto in regola e in sicurezza. In modo particolare è importante verificare il motore e le parti necessarie per poter navigare in sicurezza come la linea di ancoraggio e la cartografia.

– Affidarsi sempre a professionisti. Attenzione alle recensioni online, è importante affidarsi ad agenzie e aziende esperte e affidabili in caso di noleggio di una barca.

– Personale competente a bordo. Soprattutto le barche a vela spesso vengono noleggiate con personale di bordo, il costo sale leggermente ma ti permette di viaggiare in tranquillità godendoti la bellezza e l’esclusività di una vacanza in barca, senza lo stress di dover condurre tu stesso il mezzo.

Dove affittare barche a vela

Se stai cercando dove affittare barche a vela abbiamo un sito da suggerirti: marenauta.com è un portale facile da navigare con un’interfaccia grafica estremamente intuitiva. Per poter noleggiare una barca a vela durante le proprie vacanze è sufficiente compilare il form inserendo la località, il periodo e la tipologia di barca per quantità di posti letto. In Italia sono disponibili oltre 5700 imbarcazioni ma anche località estere come la Croazia, i Caraibi, la Thailandia, la Francia, la Turchia, la Grecia, la Spagna, le Seychelles e molte altre località ancora sono fruibili nel database. Se vuoi vivere una vacanza da sogno puoi affittare barche a vela su marenauta.com.

I benefici di una vacanza in barca a vela

Contrariamente da quanto si pensi, la vacanza in barca a vela non è per forza luxury e costosissima, se prenotata per tempo può avere anche un costo competitivo. Questa tipologia di vacanza offre numerosi benefici come ad esempio imparare a seguire dei ritmi più lenti o fare il pieno di vitamina D grazie al sole. Si tratta anche di una tipologia di viaggio green: rispetto ad altri mezzi può essere infatti considerata ecosostenibile. Tornati dalla vacanza in barca a vela quasi tutti dicono di avere un umore migliorato e uno stile di vita più sano che riescono a mantenere anche terminata la vacanza.