Beauty routine tra vita frenetica e stress

Casa, lavoro, figli, marito e certe volte ci si mette anche la suocera che non è nemmeno molto simpatica. Per tutti questi motivi molte donne hanno una vita frenetica dove la parola d’ordine è correre. Questo stile di vita oltre ad essere stressante toglie anche parecchio tempo da dedicare alla propria beauty routine.

Quello che però molte donne non sanno è che basta veramente poco per regalarsi una coccola che faccia bene alla pelle e allo stato emotivo. Prendersi cura di sé, grazie a una buona beauty routine, può far svanire i malumori e cambiare totalmente una giornata iniziata male.

Lo stress accumulato da una vita frenetica, inoltre, può portare alla produzione di un eccessivo quantitativo di cortisolo -l’ormone dello stress- che causa l’insorgenza di brufoli, acne, dermatiti di varia natura e rughe.

Beauty routine: make up & tips

Le donne che hanno una vita frenetica e che non vogliono, o non possono, passare del tempo davanti allo specchio per truccarsi, possono trovare un valido alleato nel trucco semipermanente, che consente di essere sempre sistemate già dalle prime ore del mattino.

È possibile approfondire l’argomento su www.truccopermanente.it e conoscere tutti i segreti di questo make up rivoluzionario. Ma questo non toglie che prendersi cura della propria pelle tramite una corretta beauty routine è fondamentale.

La pelle rappresenta la prima barriera protettiva dell’organismo dagli agenti esterni, e per questo è importante prendersene cura con la detersione.

La detersione deve avvenire almeno un paio di volte al giorno -mattina e sera- con prodotti specifici per ogni tipo di pelle. Per una pelle secca, ad esempio, è consigliato utilizzare detergenti oleosi mentre per una pelle sensibile si usano prodotti più cremosi.

Maschere per il viso: un vero salvavita

Le maschere per il viso sono un ottimo metodo per ripristinare la salute della pelle, inoltre, sono ottime anche per chi ha poco tempo da dedicare alla propria beauty routine.

Non tutte le maschere sono uguali, infatti, vanno scelte in base alle esigenze e all’effetto che si vuole ottenere. Si differenziano principalmente in idratanti, purificanti e illuminanti.

Le maschere idratanti vanno applicate ogni volta che la pelle lo richiede, cercando comunque di evitare un’idratazione eccessiva. Le migliori in commercio sono quelle in tessuto che, inoltre, hanno tempi di posa molto brevi.

Le maschere purificanti -spesso a base di argilla- andrebbero applicate una volta a settimana, in modo da non alterare la funzione sebo-regolatrice.

Le maschere illuminanti vanno scelte in base ai componenti, ma sono principalmente esfolianti. Se si necessita un’esfoliazione leggera questa maschera può essere applicata una volta a settimana.

Il layering: beauty routine orientale

Il layering è una beauty routine che arriva direttamente dal Giappone, paese per eccellenza dei rituali di bellezza, che si basa sulla stratificazione dei trattamenti del viso.

In soli 7 minuti con 7 diversi passaggi è possibile avere la pelle luminosa e idratata. Il numero 7 non è scelto a caso, infatti, in Giappone rappresenta la bellezza.

Ma vediamo ora quali sono gli step da attuare per regalarsi una vera coccola di dolcezza.

Struccarsi con un olio naturale per il viso a base vegetale Detergere il viso quando è ancora bagnato con un prodotto schiumoso Tonificare e riequilibrare con acqua di rose o lavanda Applicare un siero Usare un trattamento occhi con prodotti delicati Applicare una crema idratante Trattare le labbra con un balsamo

Una volta effettuati questi semplici 7 passaggi il trattamento sarà concluso.