La situazione meteo in Gallura.

Il peggio dovrebbe essere passato e l’imponente nubifragio che ha devastato oggi il Nuorese, mietendo 3 vittime, e messo in allarme tutto il Nord Sardegna pare stia lasciando l’isola. Lo annuncia il Prefetto di Sassari Maria Luisa D’Alessandro in videoconferenza, questa sera, con i sindaci della Gallura e i vertici delle forze dell’ordine e della Protezione Civile.



La situazione è sotto controllo in tutto il territorio. L’apparato di vigilanza rimarrà, comunque, operativo tutta la notte, ma il peggio sembra passato. La perturbazione pare stia lasciando la Sardegna. Resta, in ogni caso, l’allerta rossa e viene raccomandata la massima prudenza e di osservare le prescrizioni.

