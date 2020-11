La situazione del meteo a Olbia.

C’è chi ha avuto l’impressione che la terra tremasse. Chi l’ha avvertito come un bombardamento. Di sicuro un fulmine si è abbattuto, questa sera, verso le 20, su un palo della luce nella zona alta di via Barcellona a Olbia. Squagliandolo.

Un grosso boato si è sentito distintamente i quasi tutta la città. La corrente elettrica è mancata per diversi minuti e si sono registrati diversi blackout e sbalzi di tensione. Attualmente in alcune case manca ancora la luce. Sono al lavoro le squadre dell’Enel per risolvere il guasto.



Per il momento in città piove, ma non troppo. Polizia locale e Protezione civile stanno pattugliando fiumi e canali. La situazione è, comunque, sotto controllo. Il monitoraggio durerà tutta la notte.

