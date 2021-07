I carabinieri di Olbia sono riusciti ad arrestare l’uomo.

Nella serata di ieri, i carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale hanno tratto in arresto un ventinovenne originario di Cagliari resosi responsabile di atti persecutori e minacce aggravate nei confronti di una cinquantenne olbiese, sua conoscente.

I militari sono intervenuti in via Imperia ad Olbia dove era stato segnalato un giovane che, inveendo e sferrando calci contro un’autovettura in sosta, minacciava una donna seduta al suo interno, aggredendola anche fisicamente afferrandole il collo e strattonandola. L’uomo all’improvviso ha estratto dalla tasca un coltello a serramanico brandendolo verso la vittima.

Giunti tempestivamente sul posto, i carabinieri hanno raggiunto l’uomo che intanto, all’udire delle sirene, ha tentato di fuggire. Inseguito dai militari, vistosi raggiungere, ha tentato di estrarre il coltello dalla tasca dei pantaloni, ma è stato prontamente bloccato e disarmato, anche con l’uso dello spray al peperoncino indispensabile evitare l’aggravarsi della situazione.

L’autore del gesto infatti versava in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta presumibilmente all’assunzione di sostanze stupefacenti e all’eccessiva assunzione di alcool. Dagli accertamenti successivi, sentiti anche i diversi testimoni presenti, è emerso che la vittima dei maltrattamenti, una donna di Olbia che da qualche anno ospitava nella sua abitazione il giovane disoccupato, era vittima di ripetute vessazioni, minacce e aggressioni da diverso tempo, ma non aveva mai sporto denuncia.

Nel corso degli accertamenti, i carabinieri hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro il coltello a serramanico utilizzato durante l’aggressione ed un altro coltello nascosto nella tasca dei pantaloni, insieme ad una modica quantità di marjuana ed hashish.

Al termine delle operazioni di rito, l’uomo è stato arrestato e, dopo la notte trascorsa in camera di sicurezza, trasferito al carcere di Sassari – Bancali a disposizione dell’autorità giudiziaria della Procura della Repubblica di Tempio Pausania.

(Visited 296 times, 328 visits today)