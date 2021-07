Tutto pronto a Cala dei Sardi.

Tutto pronto per l’evento dell’estate: MINI presents Water World Music Festival andrà in scena questa domenica presso la splendida baia di Cala dei Sardi, dove nei giorni scorsi è già stato posizionato il palco galleggiante di 640 metri quadrati e dove sono attese circa 200 imbarcazioni da cui il pubblico potrà godersi il concerto, formando una vera e propria arena in mare.

Il festival si svolgerà dalle 15 alle 20 di domenica 25 Luglio 2021 a largo della Marina di Cala dei Sardi. Un evento unico nel suo genere, che per la prima volta vedrà esibirsi sullo stesso palco Salmo, ideatore e protagonista dell’evento, che ospiterà durante il suo set Coez, Slait, Lazza, DJ 2P e Noyz Narcos.

Il main set sarà preceduto dall’esibizione di Bob Sinclar, mentre l’apertura pomeridiana sarà invece affidata al dj set di Mamacita.

Le prenotazioni per accedere all’evento sono ormai quasi sold-out: pochi ancora i biglietti rimasti in vendita sul sito ufficiale. Non sarà infatti possibile accedere con un mezzo privato, ma bisognerà acquistare un posto singolo sulle imbarcazioni o noleggiare un gommone o una barca a vela per godersi l’evento con i propri amici tramite i canali ufficiali del Festival.

Alla sicurezza sanitaria dell’evento contribuirà in misura decisiva il Mater Olbia Hospital. In particolare, l’Ospedale, risultato della partnership tra la Fondazione Policlinico Gemelli e la Qatar Foundation, allestirà delle postazioni in prossimità degli imbarchi dove il proprio personale, altamente specializzato, effettuerà tamponi antigenici di terza generazione, della stessa tipologia utilizzata con successo presso l’Health Testing Center dell’Aeroporto di Olbia.



(Visited 291 times, 291 visits today)