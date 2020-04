Air Italy, l’appello dei sindacati per un incontro con la Regione

La preoccupazione dei sindacati.

I sindacati Fit-Cisl, Uiltrasporti e UglTa tornano a sollecitare l’intervento della Regione sulla complessa situazione di Air Italy.

Le Segreterie territoriali hanno infatti chiesto un’incontro con il presidente Solinas, preoccupate dal fatto che sono già trascorsi la metà dei 60 giorni di sospensione dei licenziamenti previsti dal Decreto Cura Italia.

“Seppur consapevoli dell’impegno con cui la Regione sta affrontando la difficile emergenza sanitaria ed economica in corso – dichiarano i sindacati – è sconcertante che in tutto questo tempo l’assessore ai Trasporti e il presidente Solinas non abbiano mai chiarito cosa la Regione Sardegna intenda concretamente fare per la salvaguardia di Airitaly e il mantenimento dei centinaia di posti di lavoro che questa azienda garantisce in Sardegna”.

“Senza dimenticare gli impegni presi da parte degli assessori Regionali galluresi in occasione del consiglio provinciale avvenuto in data 21 febbraio ‘20, durante il quale garantivano ogni sforzo e azione possibile affinché la storia di Airitaly non avesse una fine simile. Finora nulla di quanto promesso è stato mantenuto, e la politica regionale sembra avere dimenticato che a breve la Sardegna perderà l’azienda di trasporto aereo che per oltre 50 anni ha garantito il diritto alla mobilità dei Sardi e contribuito a promuovere l’immagine della nostra Isola nel mondo”.

