Air Italy, Deidda risponde a Li Gioi: “Stiamo ancora aspettando il Governo”

Il deputato Salvatore Deidda sulla vertenza Air Italy.

Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d’Italia risponde al consigliere regionale Roberto Li Gioi che ieri, alla luce della presentazione di “Ita”, la nuova Alitalia, ha riacceso i riflettori sulla vertenza Air Italy.

“Leggo con stupore le dichiarazioni del consigliere regionale dei 5 Stelle Li Gioi in merito alla triste vertenza riguardante Air Italy e i suoi lavoratori considerato che non fa alcuna menzione delle responsabilità del Governo ma rovescia accuse di immobilismo alla Regione”

“Sto ancora aspettando la risposta del Governo sulla nostra proposta di riforma del settore aereo nazionale mettendo sul tavolo sia la questione Alitalia che Air Italy dove il Ministro De Micheli aveva inizialmente annunciato il suo favore a questa proposta per poi lasciare tutto incerto e penso oramai sia caduta nel vuoto quindi dovrebbe prima di tutto dovrebbe prendersela con il suo movimento al Governo – continua Deidda – perché si poteva lavorare ad una soluzione comune.

“Tornando sull’argomento cassa integrazione ricordo che è partita in ritardo per la lentezza del Ministero del lavoro. Invece di fare campagna elettorale facciamo fronte comune per dare un futuro lavorativo a queste professionalità che non devono andare perdute” conclude Deidda

