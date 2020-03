La lettera dei sindacati.

I sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, UglTa, Anpav, Anpac, Usb, Cobas, e AP hanno inviato una lettera al governatore Christian Solinas chidendo un incontro con la Regione sulla situazione di Air Italy.

“A seguito di quanto dichiarato dal Governatore Solinas – dichiarano i sindacati – in occasione dell’incontro presso il Ministero dei Trasporti in data 20 febbraio e degli impegni presi dall’intero Consiglio Regionale il giorno 18 febbraio durante la seduta avente ad oggetto la messa in liquidazione della Società Airitaly, richiediamo un urgente incontro per avere aggiornamenti in merito allo stato della trattativa per l’acquisizione del 51% e/o creazione di Newco a salvaguardia del tessuto sociale e dei livelli occupazionali”.

