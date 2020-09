Il mega yacht Alfa Nero alla Marina di Olbia.

Come ogni fine estate da alcuni anni a questa parte è tornato a fare capolino alla Marina di Olbia lo yacht Alfa Nero, considerato tra i più lussuosi al mondo. È rimasto ormeggiato per circa una settimana e questa mattina è partito alla volta di Capri.

Impossibile sapere, come quasi sempre accade, chi si trovasse a bordo. L’imbarcazione, di proprietà del miliardario russo Andrey Guryev, in passato è stata preso in affitto anche dalla star Beyoncè e dal marito Jay-Z, così come dal fondatore di Microsoft, Bill Gates.

È lunga 81 metri e larga 14 e vale circa 150 milioni di euro. Per far capire il livello di lusso si pensi che la suite principale è composta anche da un ufficio privato, una cabina armadio, un bagno idromassaggio ed un patio riservato che dà all’esterno.

(Visited 132 times, 132 visits today)