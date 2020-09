La scomparsa di Pietro Brosolo.

La notizia della scomparsa a 105 anni di Pietro Brosolo ha varcato i confini della Gallura ed è arrivata fino in provincia di Gorizia e più precisamente a Panzano, rione della città di Monfalcone, famosa in tutto il mondo per la costruzione delle navi da crociera. Qui l’uomo era considerato una leggenda ed era da tutti conosciuto come “Piero barbier”, ovvero il barbiere.

Aveva aperto la sua attività nel 1938 e l’aveva mantenuta fino ai primi anni Duemila, prima di trasferirsi ad Arzachena, dove vive la figlia Anna Maria. Una vita piena di aneddoti quella di Brosolo, trascorsa a cavallo della guerra. Per sfuggire ai tedeschi, riportano le cronache, ad esempio, si era nascosto in un cantiere e aveva sistemato capelli, barba e baffi a tutti.

(Visited 108 times, 108 visits today)