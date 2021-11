Allagamenti a Olbia.

Continua a piovere a Olbia, dove si è abbattuto in queste ore un violento nubifragio. Numerosi sono i quartieri e le frazioni riempite dall’acqua e si comincia a fare la conta dei danni.

Saltano i tombini, viene scoperchiata la veranda di un ristorante sul lungomare e si allagano via Mar Egeo, a Pittulongu e in via Tramontana, a Bados. L’acqua entra persino nelle abitazioni e sale la preoccupazione dei residenti. Il sindaco Settimo Nizzi, tempo fa aveva promesso che avrebbe posto fine al rischio idrogeologico nella frazione, con la messa in sicurezza del canale. “Abbiamo chiesto di effettuare un nuovo canale non a monte ma a valle, per non sollevare la strada – dichiara -. Ora stiamo speriamo di chiudere l’accordo con le proprietà del condominio, altrimenti siamo costretti a chiedere un esproprio. Noi vogliamo realizzare il canale senza esproprio speriamo di riuscirci”.

Allagamenti anche a Porto Istana, dove la strada per l’accesso alla spiaggia è stato invaso dall’acqua. A Putzolu, invece, l’intensa pioggia ha danneggiato la strada, in via Pastriccialeddu, dove alcune persone sono rimaste bloccate a casa. Sotto controllo è la situazione in zona Baratta, dove il rio Seligheddu, in piena, fortunatamente non è esondato.

Le opere a Olbia.

Procedono senza sosta i lavori per il ponte sul rio San Nicola, che saranno probabilmente ultimati per Natale. Il primo cittadino ha voluto rassicurare la popolazione, che in questo momento è preoccupata a causa del maltempo. “Abbiamo quasi concluso la maturazione della soletta di cemento armato e fatto anche una modifica del muro nella parte sinistra – dichiara -, in modo sia più sicuro anche per chi entra nelle case. E’ un grande lavoro, spero che sia finito prima delle Feste”. Per la fine dei lavori di via Veronese, invece, si dovrà attendere Pasqua. “La ditta sta mettendo i fori per sistemare i pali d’acciaio che serviranno per ancorare le fondazioni – prosegue -. Il lato di via Figoni, invece, è in avanzata stato di realizzazione. Domani abbiamo una riunione con la ditta che sta costruendo il ponte, verificheremo la tempistica che ci vorrà per la fine del cantiere”.

Il sindaco Nizzi ha informato anche sullo stato dell’arte del piano idrogeologico, ovvero la variante del Pai presentata durante la campagna elettorale. “Già all’indomani delle elezioni abbiamo fatto tre riunioni con i vertici di Opere e infrastrutture della Sardegna, ovvero l’ente della Regione – afferma -, con l’Ardis e l’Assessorato ai Lavori pubblici regionale con cui ci siamo confrontati e chiuderemo l’accordo che permetterà al Comune di Olbia e agli altri enti di andare avanti per la realizzazione del progetto che abbiamo sempre sostenuto. Stiamo ultimando la variante del rischio idrogeologico e questo ci permetterà di adeguare anche le opere da realizzarsi a quelle che sono le risultanze dl piano. Abbiamo fatto un incontro con l’Ardis, proprio la settimana scorsa e con i progettisti, con la promessa di vederci in settimana con tutta la documentazione da presentare per chiudere la variante generale. Questo piano una volta discusso in maniera informale verrà adottato dal Consiglio comunale e presto realizzeremo le opere in breve tempo”.