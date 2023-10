Allarme bomba a Olbia, aeroporto verso la normalità

Verifiche all’aeroporto di Olbia dopo l’allarme bomba.

Sono in corso le verifiche sulla ricerca della bomba dentro l’aereo da Milano arrivato all’aeroporto di Olbia, che per adesso hanno dato esito negativo. Due artificieri stanno controllando ogni bagaglio imbarcato dentro l’aeromobile Aeroitalia.

Dall’aeroporto Roma-Fiumicino i passeggeri stanno imbarcando regolarmente. In questo momento hanno consentito l’accesso ai passeggeri che aspettavano fuori dall’ aeroporto e che hanno vissuto momenti di disagio, con centinaia di passeggeri all’interno dell’aeroporto che non possono uscire perché non possono ritirare i bagagli fermi dentro gli aerei nel piazzale, che non hanno ancora scaricato.

