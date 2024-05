L’incidente in via Fidia a Olbia.

È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Sassari, un giovane di 17 anni di Olbia rimasto ferito a seguito di uno incidente tra due scooter, avvenuto ieri sera. Verso le 23:15, una moto con due ragazzi minorenni a bordo stava percorrendo, infatti, via Fidia, provenendo da viale Aldo Moro in direzione di via Veronese. All’altezza dell’incrocio con via Euclide, vicino allo stop, la due ruote è entrata in collisione con un altro scooter su cui viaggiavano altri due passeggeri, anche loro minorenni.

Tutti i ragazzi, tutti diciassettenni di Olbia, hanno riportato ferite nell’impatto, ma uno di loro ha subito delle lesioni più gravi e, dopo un primo soccorso presso il presidio ospedaliero olbiese, è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale di Sassari per un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono considerate gravi. Delle cause dell’incidente si sta occupando la polizia di Stato.

