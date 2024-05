I controlli antidroga nelle scuole di Oschiri.

Nella mattinata odierna, presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Amsicora” di Oschiri, si sono svolti i controlli straordinari per la prevenzione e la repressione degli illeciti connessi con lo spaccio ed il consumo delle sostanze stupefacenti e psicotrope; in campo, oltre ai militari delle stazioni carabinieri di Oschiri e Tula, sono scese anche le Unità Cinofile dello Squadrone CC. Eliportato “Cacciatori di Sardegna” di Abbasanta che sono intervenute con il pastore tedesco “Black”, un cane dalle abilità olfattive finissime e capace di intercettare anche piccolissimi quantitativi di quelle sostanze proibite che purtroppo sono molto in voga tra i più giovani.

Le verifiche, operate a sorpresa, hanno riguardato quasi tutte le classi: l’animale ha diligentemente percorso i lunghi corridoi e gli altri locali, annusando l’aria e perlustrando tra i banchi e le cartelle, alla ricerca di quelle sostanze che, sovente, vengono rinvenute anche negli ambienti scolastici; in alcune occasioni, il pastore tedesco si è soffermato più del dovuto avendo percepito una traccia di quell’olezzo tipico che contraddistingue i derivati della canapa, marijuana e hashish, ma poi ha subito ripreso la propria ricerca.

L’attività preventiva è stata sviluppata in piena collaborazione con le Unità Cinofile dei “Cacciatori di Sardegna” ed in accordo con le autorità scolastiche; essa è parte integrante del più ampio programma “Cultura della Legalità” che ormai, quasi annualmente, viene presentato dai militari dell’Arma dei Carabinieri in tutte le scuole di ogni ordine e grado; a riprova di ciò, anche quest’anno, proprio nella regione del Monteacuto, tutti i comandanti delle stazioni dei carabinieri hanno proposto dei temi di grande attualità e di pieno interesse per gli studenti di tutte le fasce d’età: il bullismo, la sicurezza sulle strade, l’uso consapevole dei social network, la piaga degli incendi boschivi, l’abuso nel consumo delle bevande alcoliche e, appunto, il consumo delle sostanze stupefacenti.

Nei prossimi giorni e comunque fino alla fine dell’anno scolastico, i militari, sia nei servizi preventivi in uniforme che con quelli in abiti borghesi, continueranno con le loro attività di controllo dei plessi scolastici, operando diverse verifiche senza alcun preavviso, ma sempre improntate alla massima tutela della salute degli studenti.

