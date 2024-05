Aggredito da un toro ad Alà dei Sardi, allevatore ferito

Ferito un allevatore di Alà dei Sardi.

Un uomo di 50 anni è stato ritrovato gravemente ferito ad Alà dei Sardi. Secondo le prime informazioni, il 50enne è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari per ricevere le cure necessarie. Tuttavia, i dettagli sull’episodio non sono ancora chiari.

Non è chiaro cosa abbia causato le ferite all’uomo, sebbene circolino voci su un possibile attacco da parte di un toro.

Non si esclude che l’incidente possa essere avvenuto sul luogo di lavoro dell’uomo. Al momento, gli inquirenti stanno conducendo un’indagine per chiarire le circostanze dell’incidente e determinare con precisione cosa sia accaduto al 50enne.

