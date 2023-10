La pulizia si svolgerà il 20 ottobre a Porto Taverna.

Anche i bambini partecipano alla pulizia di Porto Taverna. L’AMP “Tavolara – Punta Coda Cavallo”, attraverso il Presidente Massimo Canu, rende nota la prossima iniziativa di Pulizia dei Fondali Marini e del Litorale che si svolgerà nello specchio acqueo antistante la baia di Porto Taverna poiché, a seguito di quanto emerso da uno studio del C.N.R. di Oristano, la tipicità delle correnti sottomarine presenti nell’area favorisce un accumulo di rifiuti, soprattutto di plastiche.

“In contemporanea all’azione dei Centri Diving autorizzati presenti sul territorio, che svolgeranno il loro intervento a titolo Volontario, avverrà la raccolta dei rifiuti sul litorale, ad opera degli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Statale “Loiri Porto San Paolo”, dichiara Canu con soddisfazione, proponendo che “l’iniziativa è rivolta anche a genitori, volontari, minori accompagnati, associazioni e Istituzioni, poiché intende stimolare la capacità di riconoscimento della bellezza del territorio, promuovere il senso di responsabilità a vantaggio dell’ambiente,

per la difesa del mare, delle variegate forme di vita che lo abitano e della moltitudine di colori con cui

sempre ci stupisce”. “L’appuntamento, per prenderci cura dell’Ambiente insieme” conclude Canu, “è per venerdì 20 ottobre, alle ore 9, in località Porto Taverna, presso la concessione balneare Mare Azzurro, nel Comune di Loiri Porto San Paolo”. Per info: comunicazione@amptavolara.it

