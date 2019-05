Nuova allerta meteo.

Ritorna il maltempo in Sardegna, dove è stata diffusa una nuova allerta della Protezione civile per condizioni meteo avverse. Il maltempo si concentrerà soprattutto in tutta la Gallura. L’allerta è ordinaria, di colore gialla.

Sono previste abbondanti abbondanti piogge dalle 14 di oggi sino alle 18 di lunedì 27 maggio a Olbia e in tutta la Gallura. Anche le temperature sono in diminuzione. Il miglioramento è previsto per lunedì sera. Eventuali estensioni o cambiamenti di criticità saranno comunicati e valutati nella giornata di oggi e nel corso della giornata di domani.

